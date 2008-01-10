Спарринг-партнер Конора о драке с Хабибом: «Я бил Нурмагомедова, а он пытался убежать»

Боец Bellator Диллон Дэнис вспомнил конфликт с чемпионом в легком весе Хабибом Нурмагомедовым сразу после поединка с бывшим чемпионом промоушена в двух дивизионах Конором Макгрегором на UFC 229.

«Знаете, это было забавно. Когда он перепрыгнул через клетку, у него были подняты руки и ноги. Так что он, наверное, не знал, чем он хочет меня ударить.

Я поставил блок, а затем я нанес удар справа. Хабиб пошел на меня, но я пробил апперкот. Он пытался убежать, но я схватил его за голову.

Там творился настоящий беспредел, все дрались, повсюду были полицейские. А Хабиб до меня даже не дотронулся. Я помню, что наносил ему большое количество ударов.

Он же пытался сбежать от меня, а я пытался схватить Нурмагомедова за голову и пробивал апперкоты. Но все происходило слишком быстро», – заявил Дэнис.

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