Хавьер Мендес, тренер чемпиона в легком дивизионе Хабиба Нурмагомедова, рассказал о том, что происходило после поединка против бывшего чемпиона промоушена в двух весовых категориях .

«Что я сказал Хабибу? Я сказал ему то, что и должен был сказать тренер: все хорошо, все позади, выкинь это из головы, все будет отлично.

Мы были в раздевалке, и через 10 минут Владимир Путин позвонил ему и сказал, что гордится им. Он сказал: «Ты достойно защищал честь своей страны и семьи и передай благодарность своим тренерам, они тоже проделали хорошую работу», – заявил Мендес.

Нурмагомедов победил Макгрегора болевым приемом в четвертом раунде на UFC 229 в октябре 2018 года. Сразу после этого завязалась массовая потасовка, а Хабиб выпрыгнул из октагона в спарринг-партнера Макгрегора Диллона Дэниса.

Тренер Нурмагомедова о реванше с Конором: «Хабиб – босс. Будет так, как он захочет»

Конор снова заговорил про Хабиба. Макгрегор считает, что Нурмагомедов трясется от страха и бегает от реванша