Абдулманап Нурмагомедов: «Я за 30 секунд Макгрегора запустил бы. Там, где схвачу, там и запущу»

Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона в легком весе Хабиба Нурмагомедова, сообщил, что готов провести поединок по борьбе с бывшим чемпионом UFC в двух дивизионах .

«Я могу в любой момент выйти с ним, хоть сегодня. За 30 секунд, думаю, я бы его запустил.

Там, где схвачу, там и запущу. Почему вы думаете, что не запустил бы в борьбе? Я за 110 килограмм. Каждый день я становлюсь, работаю. Я сейчас спокойно могу возиться со своими учениками.

Повозиться с Хабибом? С Хабибом тяжело, с Исламом (Махачевым, – прим.Sports.ru) тяжело. Где-то минута, а дальше они дают темп, и с ними тяжело. С ними и Макгрегору тяжело, не только мне», – рассказал Нурмагомедов.

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