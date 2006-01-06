Тренер Нурмагомедова о реванше с Конором: «Хабиб – босс. Будет так, как он захочет»

Хавьер Мендес, тренер чемпиона в легком весе Хабиба Нурмагомедова, прокомментировал возможный матч-реванш против бывшего чемпиона UFC в двух дивизионах .

«Я думаю, что некоторые люди захотят организовать этот бой, но Хабиб — чемпион, условия диктует он. Будет так, как он хочет. Он — босс.

Реванш с Конором сложится однозначно иначе. Может, легче, а может и сложнее. Я могу гарантировать только, что Хабиб будет готов.

Он подойдет злым, но не таким злым, чтобы потерять голову. Я буду говорить ему расслабиться, потому что сгореть от злости — это именно то, чего хочет от Хабиба Конор. Моя работа будет сделать так, чтобы этого не было.

Сейчас он – главная сторона в любом поединке. Так что любой бой — это только его решение. Все что я могу делать — быть с ним и поддерживать его», – рассказал Мендес.

Следующий поединок Нурмагомедов проведет против Тони Фергюсона 18 апреля в Нью-Йорке на UFC 249.

Хабиб: «Сижу и думаю, а что я в жизни легко получил?»

Конор снова заговорил про Хабиба. Макгрегор считает, что Нурмагомедов трясется от страха и бегает от реванша