Дэйна Уайт: «Конор хочет победить Серроне, отомстить Хабибу и отнять титул BMF у Масвидаля»

Президент UFC Дэйна Уайт рассказал о планах бывшего чемпиона в двух весовых категориях Конора Макгрегора.

«Конор хочет подраться три раза в 2020 году: победить Серроне, отомстить Хабибу и отнять у Хорхе Масвидаля титул BMF.

Думаю, все знают, какое у меня мнение по поводу боя Конора и Хорхе. Это плохая идея. Но Конор злится, когда я так говорю. Он спрашивает: «Ты думаешь, я не смогу побить Масвидаля?». Я отвечаю, что каждый может побить каждого, но зачем идти на этот бой?

Конор хочет пояс Масвидаля. Эта затея была веселой, так что посмотрим, что будет дальше.

Поверьте мне: Конор готов драться с кем угодно», – сказал Уайт.

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