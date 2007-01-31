Ариэль Хельвани: «Оштрафовал бы Тухугова и брата Хабиба на 500 тысяч долларов»

Журналист ESPN Ариэль Хельвани поделился мнением, какими должны быть штрафы участников потасовки после 229.

«Я считаю, что справедливо было бы наказать бойцов так. Конор Макгрегор заслуживал 4-месячного отстранения и штраф в 50 тысяч долларов.

Если бы я был председателем Атлетическом комиссии Невады, Хабиба отстранили бы на 6 месяцев, оштрафовали на 100 тысяч долларов и никаких дополнительных условий.

Да, Хабиб выпрыгнул из клетки, но не нанес никому травм – полиция и охрана вовремя вмешались.

А вот товарищи Хабиба – Абубакар Нурмагомедов и – заслуживали большего наказания. Их отстранили на год и оштрафовали всего на 25 тысяч долларов.

Я бы оставил отстранение в силе, но оштрафовал бы обоих на 500 тысяч долларов. Они запрыгнули в клетку и поучаствовали в драке – это омерзительно», – сказал Хельвани.

Хабиба отстранили на 9 месяцев, он вернется не раньше осени