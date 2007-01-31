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    Ариэль Хельвани: «Оштрафовал бы Тухугова и брата Хабиба на 500 тысяч долларов»

    Теги происшествия UFC Хабиб Нурмагомедов Конор Макгрегор Зубайра Тухугов Абубакар Нурмагомедов Ариэль Хельвани Бокс/MMA/UFC

    Журналист ESPN Ариэль Хельвани поделился мнением, какими должны быть штрафы участников потасовки после UFC 229.

    «Я считаю, что справедливо было бы наказать бойцов так. Конор Макгрегор заслуживал 4-месячного отстранения и штраф в 50 тысяч долларов.

    Если бы я был председателем Атлетическом комиссии Невады, Хабиба отстранили бы на 6 месяцев, оштрафовали на 100 тысяч долларов и никаких дополнительных условий.

    Да, Хабиб выпрыгнул из клетки, но не нанес никому травм – полиция и охрана вовремя вмешались.

    А вот товарищи Хабиба – Абубакар Нурмагомедов и Зубайра Тухугов – заслуживали большего наказания. Их отстранили на год и оштрафовали всего на 25 тысяч долларов.

    Я бы оставил отстранение в силе, но оштрафовал бы обоих на 500 тысяч долларов. Они запрыгнули в клетку и поучаствовали в драке – это омерзительно», – сказал Хельвани.

    Хабиба отстранили на 9 месяцев, он вернется не раньше осени

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