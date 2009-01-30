Отец Хабиба: «Осталось провести один бой в UFC. Подеремся и постараемся быть свободными»

Отец и тренер Хабиба Абдулманап Нурмагомедов прокомментировал решение Атлетической комиссии Невады по делам Конора и Хабиба, а также поделился ближайшими планами.

«Cокращать срок наказания надо по-любому. Постараемся сделать все, чтобы срок дисквалификации был сокращен с девяти месяцев.

Я не знаю, что скажет команда. У нас же два боя предстоят – Хабиба и Ислама Махачева. Как-то постараемся выжать максимум того, что мы можем в этой ситуации. Мы же столько времени потеряли в ожидании решения комиссии – уже и январь заканчивается, и декабрь прошел, и ноябрь, и октябрь. Фактически четыре месяца мы потеряли.

Посмотрим, что возможно сделать. Но с решением мы не согласны – с тем, что применяются двойные стандарты, это очевидно всем.

[Макгрегор] и автобус ломает, и нападает, и провоцирует, и наносит ущерб другим бойцам. И дерется с Абубакаром: он ударил его первым и сделал сечку. Абубакар его не трогал, [Конор] начал первым. А штраф – 50 тысяч долларов и все.



Хабибу осталось провести один бой в UFC. Подеремся и постараемся быть свободными [от обязательств перед UFC], – сказал Нурмагомедов.

Атлетическая комиссия Невады дисквалифицировала Хабиба на 9 месяцев и оштрафовала на 500 тысяч долларов. Его брат Абубакар и спарринг-партнер Зубайра Тухугов отстранены на год.

Хабиба отстранили на 9 месяцев, он вернется не раньше осени