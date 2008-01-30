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    Отец Хабиба: «Решение комиссии оказалось ожидаемым. Кроме маленького штрафа Конора»

    Теги происшествия UFC Хабиб Нурмагомедов Конор Макгрегор Абдулманап Нурмагомедов Бокс/MMA/UFC

    Отец и тренер Хабиба Нурмагомедова Абдулманап недоволен маленьким штрафом Конору Макгрегору за инцидент после UFC 229.

    «Я не согласен с этим решением. Конору 50 тысяч штрафа, а Хабибу – 500. Ну как такое возможно? Даже не знаю, что тут сказать.

    Еще полгода назад, как только бой закончился, я сказал, что штраф будет 500 тысяч и отстранят на срок от шести до девяти месяцев. Так они и сделали. Поэтому решение оказалось ожидаемым. Кроме маленького штрафа Конора.

    Будем ли подавать протест? Ничего делать не будем. Хабиб продолжит тренироваться и готовиться к следующим боям», – сказал Нурмагомедов.

    Атлетическая комиссия Невады дисквалифицировала Хабиба на 9 месяцев и оштрафовала на 500 тысяч долларов. Его брат Абубакар и спарринг-партнер Зубайра Тухугов отстранены на год.

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