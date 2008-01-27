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    Тактаров о поражении Федора: «Там был Запашный, а у него все тигры в цирке вялые. Это никак не может быть связано?»

    Теги Олег Тактаров Федор Емельяненко тяжелый вес (MMA) Райан Бэйдер Bellator Бокс/MMA/UFC

    Экс-боец ММА Олег Тактаров считает, что на поражение Федора Емельяненко в финале гран-при тяжеловесов Bellator повлияло присутствие Эдгара Запашного в него команде.

    «Там был лучший друг – Эдгар Запашный. У Эдгара все тигры в цирке вялые. Никак это не может быть связано? Потому что Федор был не готов абсолютно морально.

    Иногда твое окружение высасывает энергию. Федор должен сдать анализы и проверить кровь. Это был не он. Это был тяжелобольной, уставший человек, который был вынужден идти на бой.

    Это я набрасываю варианты. Возможно, я шучу, возможно, ошибаюсь, а возможно и нет», – написал Тактаров.

    Федор проиграл за 35 секунд. Пора уходить

     
     
     
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    Публикация от Oleg Taktarov Олег Тактаров (@olegtaktarov_official)

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