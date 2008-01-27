Тактаров о поражении Федора: «Там был Запашный, а у него все тигры в цирке вялые. Это никак не может быть связано?»

Экс-боец ММА Олег Тактаров считает, что на поражение Федора Емельяненко в финале гран-при тяжеловесов Bellator повлияло присутствие Эдгара Запашного в него команде.

«Там был лучший друг – Эдгар Запашный. У Эдгара все тигры в цирке вялые. Никак это не может быть связано? Потому что Федор был не готов абсолютно морально.



Иногда твое окружение высасывает энергию. Федор должен сдать анализы и проверить кровь. Это был не он. Это был тяжелобольной, уставший человек, который был вынужден идти на бой.

Это я набрасываю варианты. Возможно, я шучу, возможно, ошибаюсь, а возможно и нет», – написал Тактаров.

Федор проиграл за 35 секунд. Пора уходить