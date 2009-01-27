Федор Емельяненко: «Спасибо всем, кто помогал мне готовиться, приехал на бой и встал рано утром посмотреть»

Федор Емельяненко рассказал, как чувствует себя после проигрыша Райану Бэйдеру.



«После боя чувствую себя хорошо, рассечение над глазом неглубокое, вчера мне наложили несколько швов (в США бой проходил вечером 26-го – Sports.ru). Думаю, через пару недель все заживет.



Хочу сказать спасибо всем, кто помогал мне готовиться, кто приехал на бой, и кто встал рано утром посмотреть поединок.

Благодарю всех за поддержку и ваши молитвы. На все воля Божья», – сказал Федор.



27 января Райан Бэйдер нокаутировал Федора Емельяненко за 35 секунд и завоевал пояс Bellator в тяжелом весе.



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