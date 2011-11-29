Абубакар Нурмагомедов: «Я не хотел бить Конора – просто бежал за братом. Макгрегор ударил меня первым»

Двоюродный брат Хабиба Абубакар Нурмагомедов рассказал о драке с Конором после UFC 229 и о дисциплинарном заседании Спортивной комиссии Невады.

«Отправимся ли на суд 10 декабря? Не знаю. Интернет кишит этой информацией, но я не углубляюсь в это все. Какой-то суд, хотят уволить… Только в интернете пишут об этом. Раз все спрашивают, надо связаться с менеджером, спросить у него, должен ли я лететь в Штаты на суд.

Я же не ударил никого первым. Конор ударил меня, после чего каша заварилась. Сильно ли попал? Я бы не сказал. Как-то прочесалось, можно сказать. Хотел перепрыгнуть, а тут летит удар. Думаю, блин, как он успел залезть на клетку, я его последний раз видел внутри октагона, не обращал внимания. Не хотел его бить или что-то еще. Просто бежал за своим братом. Должен же был находиться рядом. Действовал по ситуации», — сказал Нурмагомедов-старший.

На UFC 229 Хабиб досрочно победил Конора. После боя началась массовая драка в октагоне и за его пределами: Хабиб выпрыгнул из клетки и напал на спарринг-партнера ирландца, в этот момент МакГрегор подрался с товарищами по команде Нурмагомедова. Зубайру Тухугова могут уволить из UFC. Следующее слушание NSAC пройдет 10 декабря.

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