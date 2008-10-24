Второе слушание NSAC по делу Хабиба и Конора пройдет 10 декабря. Оба бойцы должны присутствовать на заседании

Второе заседание Спортивной комиссии Невады (NSAC) по делу Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора пройдет 10 декабря.

Руководитель комиссии Энтони Марнелл заявил, что оба бойца должны присутствовать в зале во время слушания.

Заместитель генерального прокурора Невады и представитель NSAC Кэролайн Бэйтмен заявила, что в действиях Хабиба и Конора усмотрены дискредитация бойцовских видов спорта и неспортивное поведение.

NSAC выплатила Хабибу Нурмагомедову половину гонорара (1 миллион долларов) за бой с Конором Макгрегором, вторая половина заморожена до окончания расследования. Отстранение обоих бойцов продлено до 10 декабря.

Разбор нападения на Конора: пощечина Зубайры, папаха Абубакара и удар сзади от Эмирагаева

Сегодня Хабиба и Конора начнут судить в Неваде. Там упертая комиссия