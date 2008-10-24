Наверх
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Второе слушание NSAC по делу Хабиба и Конора пройдет 10 декабря. Оба бойцы должны присутствовать на заседании

    Теги UFC Хабиб Нурмагомедов Конор МакГрегор Бокс/MMA/UFC

    Второе заседание Спортивной комиссии Невады (NSAC) по делу Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора пройдет 10 декабря. 

    Руководитель комиссии Энтони Марнелл заявил, что оба бойца должны присутствовать в зале во время слушания.

    Заместитель генерального прокурора Невады и представитель NSAC Кэролайн Бэйтмен заявила, что в действиях Хабиба и Конора усмотрены дискредитация бойцовских видов спорта и неспортивное поведение.

    NSAC выплатила Хабибу Нурмагомедову половину гонорара (1 миллион долларов) за бой с Конором Макгрегором, вторая половина заморожена до окончания расследования. Отстранение обоих бойцов продлено до 10 декабря.

    Разбор нападения на Конора: пощечина Зубайры, папаха Абубакара и удар сзади от Эмирагаева

    Сегодня Хабиба и Конора начнут судить в Неваде. Там упертая комиссия

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться