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    Мэйвезер 31 декабря проведет бой с 20-летним японским кикбоксером Насукавой

    Теги Флойд Мэйвезер-младший кикбоксинг Бокс/MMA/UFC

    Экс-чемпион мира по боксу Флойд Мэйвезер 31 декабря дебютирует в японском промоушене Rizin.

    Его соперником станет 20-летний японский кикбоксер и боец ММА Теншин Насукава. Поединок пройдет на 37-тысячной Saitama Super Arena в Сайтаме.

    Бой был официально анонсирован в ночь с воскресенья на понедельник на пресс-конференции в Токио.

    Правила боя пока не утверждены, однако Флойд днем ранее опубликовал в инстаграме фото в ММА-перчатках Rizin.

    Теншин Насукава выиграл все 27 боев в кикбоксинге и все 4 боя в ММА.

    Ранее вызов Флойду бросил чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов. Мэйвезер заявил, что готов подраться и с Хабибом, и с Конором Макгрегором в 2019 году. 

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