Мэйвезер 31 декабря проведет бой с 20-летним японским кикбоксером Насукавой

Экс-чемпион мира по боксу 31 декабря дебютирует в японском промоушене Rizin.

Его соперником станет 20-летний японский кикбоксер и боец ММА Теншин Насукава. Поединок пройдет на 37-тысячной Saitama Super Arena в Сайтаме.

Бой был официально анонсирован в ночь с воскресенья на понедельник на пресс-конференции в Токио.

Правила боя пока не утверждены, однако Флойд днем ранее опубликовал в инстаграме фото в ММА-перчатках Rizin.

Теншин Насукава выиграл все 27 боев в кикбоксинге и все 4 боя в ММА.

Ранее вызов Флойду бросил чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов. Мэйвезер заявил, что готов подраться и с Хабибом, и с Конором Макгрегором в 2019 году.