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    Менеджер Хабиба: «Бой с Флойдом нельзя проводить по правилам ММА. Это будет убийство»

    Теги Флойд Мэйвезер-младший Хабиб Нурмагомедов Али Абдель-Азиз Бокс/MMA/UFC

    Менеджер Хабиба Али Абдель-Азиз считает, что бой с Флойдом Мэйвезером нельзя проводить по правилам ММА.

    «Не думаю, что хоть какая-то спортивная комиссия допустит этот бой по правилам ММА. Это незаконно, это будет убийство.

    У Хабиба широкий арсенал. Я уверен на 100 процентов, что он победит Флойда и в боксерском поединке. Хабиб силен. Он измотает Флойда и будет давить на него.

    Думаю, Флойд поддерживает все эти разговоры о боксерском поединке, чтобы люди его не забывали. Ему уже 57 лет, почти 60 (на самом деле, 41 год – Sports.ru). Он ничего не сделает Хабибу», – сказал Абдель-Азиз.

    После победы над Конором на UFC 229 Нурмагомедов вызвал на бой Мэйвезера. Позже Мэйвезер заявил, что подерется с Хабибом в 2019 году. 

    Хабиб и Флойд обсуждают боксерский бой. Скорее всего, это троллинг

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