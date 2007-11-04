Менеджер Хабиба: «Бой с Флойдом нельзя проводить по правилам ММА. Это будет убийство»

Менеджер Хабиба Али Абдель-Азиз считает, что бой с Флойдом Мэйвезером нельзя проводить по правилам ММА.

«Не думаю, что хоть какая-то спортивная комиссия допустит этот бой по правилам ММА. Это незаконно, это будет убийство.

У Хабиба широкий арсенал. Я уверен на 100 процентов, что он победит Флойда и в боксерском поединке. Хабиб силен. Он измотает Флойда и будет давить на него.

Думаю, Флойд поддерживает все эти разговоры о боксерском поединке, чтобы люди его не забывали. Ему уже 57 лет, почти 60 (на самом деле, 41 год – Sports.ru). Он ничего не сделает Хабибу», – сказал Абдель-Азиз.

После победы над Конором на UFC 229 Нурмагомедов вызвал на бой Мэйвезера. Позже Мэйвезер заявил, что подерется с Хабибом в 2019 году.



Хабиб и Флойд обсуждают боксерский бой. Скорее всего, это троллинг