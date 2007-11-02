Дэйна Уайт: «Боксерского поединка Мэйвезера и Хабиба не будет. Пусть Флойд приходит в UFC»

Президент UFC Дэйна Уайт сообщил, что обсуждал с командой боксера Флойда Мэйвезера возможный поединок против Хабиба Нурмагомедова.



«Я разговаривал с командой Мэйвезера в Лос-Анджелесе. Не хочу, чтобы это прозвучало, будто бой [Хабиба и Мэйвезера] состоится, но мы его обсуждали.



Мы уже боксировали с Флойдом (речь о поединке с Конором в 2017-м – Sports.ru), теперь пусть он дерется в UFC. Лично я не думаю, что он согласится, но его сторона не сказала «Нет». Флойд говорит, что тренировал борьбу и все такое, так что, если он хочет подраться в UFC – мы всегда ему рады.



Боксерского поединка не будет. Конечно, мы обсудим его, если Хабиб реально этого хочет, но мне эта идея не нравится. Он должен думать о защите титула, а не о бое с Мэйвезером», – сказал Уайт.



После победы на Конором на UFC 229 Нурмагомедов вызвал на бой Мэйвезера. Позже Мэйвезер заявил, что подерется с Хабибом в 2019 году.



Хабиб и Флойд обсуждают боксерский бой. Скорее всего, это троллинг