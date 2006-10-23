Конор Макгрегор: «Если не получу мгновенный реванш с Хабибом, я встречусь со следующим в очереди»

Боец UFC Конор Макгрегор поделился мыслями о своем последнем бое против Хабиба Нурмагомедова.

«Мысли о моем последнем бое.

Первый раунд. Считаю, со спортивной точки зрения, он его забрал. Он был в топ-позиции возле клетки. Позиция никак не улучшалась, он не наносил мне никакого урона, но он был сверху.

С боевой точки зрения, первый раунд – мой. Несколько ударов пришлись в цель – я был готов вступить в бой с самого начала. Левый прямой. Колено в голову навстречу. Локти во всех сценариях. Соперник просто удерживал мне ноги возле сетки почти весь раунд.

Второй раунд. Он убегает от меня по клетке. Но потом он попал проклятым ударом справа, который изменил ход раунда и боя в целом. Это был хороший удар.

После того, как я пропустил, я отскочил назад, пытался мгновенно вернуться, но он меня снова уронил и отключил. Это спорт, и он сделал умный шаг, который привел к его доминированию. Отличная работа.

Если я останусь включенным и дам ему чуть больше уважения в стойке, эта правая рука никогда ко мне не приблизится – мы поговорим совсем иначе.

Я абсолютно не придал значения его стойке во время подготовки. Вообще не проводил никаких бойцовских спаррингов – только атакующие грэпплеры и борцы. Такого больше не повторится. Также я мало времени уделил своему атакующему грэпплингу – зациклился на защите.

Урок для меня.

Прислушивайтесь только к себе и своему набору навыков. Ты – хозяин своей собственной вселенной. Я – хозяин своей. Я должен слушать свои собственные советы.

Третий раунд. Я вернулся после худшего раунда в своей карьере и выиграл. Я снова иду вперед, заставляю его отступать и готов драться.

Четвертый раунд. Моя способность восстанавливаться не на том уровне, на котором должна быть. Это моя ошибка.

Я выигрываю ранние обмены в четвертом раунде, он снова проваливает меня, и я оказываюсь в плохой позиции – до конца раунда оставалось еще три минуты. Я работаю, чтобы вернуть позицию. В конце концов я оказался спиной к клетке в вертикальном положении – устойчивая позиция.

Здесь я допустил критическую ошибку, отказавшись от захвата рукой в решающий момент. Я оставил ему спину и проиграл – все по-честному и справедливо.

Что могу сказать? Отличный бой, мне понравилось.

Я вернусь с полной уверенностью в себе и абсолютно подготовленным.

Нет проблем, если я не получу мгновенный реванш – я встречусь со следующим в очереди.

Так или иначе, все зависит от меня.

Скоро увидимся, мои любимые фанаты, люблю вас всех!», – написал Макгрегор в инстаграме.

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