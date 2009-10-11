Адвокат Кокорина: «Действия Александра в отношении Пака были спровоцированы, а в других инцидентах он участия не принимал»

Президент адвокатского бюро А-ПРО Олег Попов принял поручение на защиту форварда «Зенита» Александра Кокорина.

Он считает, что действия его подзащитного не могут относиться к части 2 ст. 213 УК РФ «Хулиганство», а должны квалифицироваться в соответствии со статьей 116 УК РФ «Побои», поскольку действия Кокорина не могут быть квалицированы в качестве хулиганских.

«Действительно, 8 октября 2018 года между Кокориным с одной стороны и Денисом Паком с другой стороны произошел конфликт, в ходе которого Пак неоднократно словесно оскорбил Кокорина в нецензурной форме, после чего Кокорин нанес Денису Паку один удар. В иных инцидентах, произошедших в тот же день, Кокорин не участвовал.

Утверждения следствия о преступном сговоре Кокорина с другими участниками конфликта, направленном на «грубое нарушение общественного порядка и демонстративного нарушения установленных правил поведения в общественном месте», безосновательны.

Это подтверждает опубликованная в сети Интернет видеозапись из кафе, на которой видно, что конфликт возник спонтанно, в момент нанесения Паку удара Кокориным другие участники сидели за столом и участия в конфликте не принимали, что свидетельствует об отсутствии какого-либо предварительного сговора.

Действия Кокорина в отношении Пака были спровоцированы самим потерпевшим, там же, в кафе, конфликт был полностью исчерпан, и его участники принесли друг другу извинения.

10 октября 2018 года Александр Кокорин явился на допрос в Главное следственное управление ГУ МВД по городу Москве в полной готовности ответить за действия, осуществленные им в ходе конфликта с Денисом Паком.

Учитывая вышеизложенное, мы призываем дождаться итогов официального расследования и исключить домыслы, мешающие объективной и справедливой оценке ситуации», – говорится в заявлении Попова.

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