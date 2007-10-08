Конор: «Мы проиграли бой, но выиграли битву. Война продолжается»

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор МакГрегор опубликовал первое фото после боя с Хабибом Нурмагомедовым.

«Мы проиграли бой, но выиграли битву. Война продолжается», – подписал Конор фото, на котором он стоит с бокалом своего виски.

Конор досрочно проиграл Хабибу болевым приемом на UFC 229 в Лас-Вегасе.

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