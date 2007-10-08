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    Конор: «Мы проиграли бой, но выиграли битву. Война продолжается»

    Теги UFC легкий вес (MMA) Хабиб Нурмагомедов Конор МакГрегор Бокс/MMA/UFC

    Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор МакГрегор опубликовал первое фото после боя с Хабибом Нурмагомедовым. 

    «Мы проиграли бой, но выиграли битву. Война продолжается», – подписал Конор фото, на котором он стоит с бокалом своего виски.

    Конор досрочно проиграл Хабибу болевым приемом на UFC 229 в Лас-Вегасе.

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    We lost the match but won the battle. The war goes on.

    Публикация от Conor McGregor Official (@thenotoriousmma)

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