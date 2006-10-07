Хабиб может не получить гонорар за бой с Конором

Президент UFC Дэйна Уайт заявил, что Хабиб Нурмагомедов может не получить гонорар за драку с Диллоном Дэнисом. Вопрос решится после того, как Спортивная комиссия Невады расследует инцидент.

«Я разговаривал с Бобом Беннетом (исполнительный директор спортивной комиссии Невады – Sports.ru), он сказал, что Конор свои деньги получит, но не Хабиб», – сказал Уайт.

Сразу после боя Хабиб вылез из октагона и побежал к спарринг-партнеру Конора Дилону Дэнису. Члены его команды тем временем напали на самого МакГрегора.

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