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    Хабиб может не получить гонорар за бой с Конором

    Теги UFC Дэйна Уайт легкий вес (MMA) Хабиб Нурмагомедов Конор МакГрегор Бокс/MMA/UFC

    Президент UFC Дэйна Уайт заявил, что Хабиб Нурмагомедов может не получить гонорар за драку с Диллоном Дэнисом. Вопрос решится после того, как Спортивная комиссия Невады расследует инцидент.

    «Я разговаривал с Бобом Беннетом (исполнительный директор спортивной комиссии Невады – Sports.ru), он сказал, что Конор свои деньги получит, но не Хабиб», – сказал Уайт.

    Сразу после боя Хабиб вылез из октагона и побежал к спарринг-партнеру Конора Дилону Дэнису. Члены его команды тем временем напали на самого МакГрегора. 

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