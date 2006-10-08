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    Дэйна Уайт: «Конор звонил мне и просил немедленный реванш с Хабибом»

    Теги UFC Дэйна Уайт легкий вес (MMA) Хабиб Нурмагомедов Конор МакГрегор Тони Фергюсон Бокс/MMA/UFC

    Президент UFC Дэйна Уайт заявил, что Конор МакГрегор уже попросил промоушен устроить реванш с Хабибом Нурмагомедовым.

    «МакГрегор уже звонил мне – он попросил немедленный реванш. Но Хабиба сейчас ждет разбирательство со Спортивной комиссией Невады. Нужно дождаться решения по Нурмагомедову и всему беспорядку, что творился в Лас-Вегасе.

    Посмотрим, что из этого выйдет. Конор попросил реванш. Но у нас есть еще Тони Фергюсон. Он выглядел потрясающе в бою с Петтисом. Но мы уже несколько раз пытались устроить бой Хабиба с Тони – и каждый раз он срывался», – сказал Уайт.

    Хабиб досрочно победил Конора на UFC 229. После боя Нурмагомедов перелез через клетку и набросился на спарринг-партнера МакГрегора Диллона Дэниса. Расследованием инцидента занимается Спортивная комиссия Невады. Хабибу грозят штраф и дисквалификация.

    Что ждет Хабиба и Конора после этого безумия: реванш, новый дивизион, Фергюсон?

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