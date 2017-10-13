Министр спорта РФ: «Проведение боев в обход правил Союза ММА России – незаконно»

Министр спорта Павел Колобков прокомментировал конфликт между Союзом ММА России (глава – Федор Емельяненко) и Федерацией ММА России (глава – Олег Тактаров). Союз ММА России обвинил организацию Тактарова в проведении несанкционированных боев ММА в Люберцах с участием детей до 12 лет. Федерация ММА России в ответ подготовила иск к Союзу ММА.

«Никакой дискуссии здесь быть не может. За развитие вида спорта в стране отвечает организация, аккредитованная Минспорта. В данном случае это Союз ММА России, который возглавляет Федор Емельяненко. Только он может проводить официальные соревнования по смешанным единоборствам по правилам, которые утверждены нашим Министерством.

Проведение боев в обход правил Союза ММА России – незаконно и может стать поводом для обращения в контролирующие структуры. Если какая-то организация хочет провести свой турнир, она должна согласовать его с Союзом ММА, и следовать правилам этой федерации. Все это относится и к вопросу о проведении детских боев», – заявил Колобков.

Федерация Тактарова была образована Раньше раньше, но именно организация Емельяненко аккредитована Министерством спорта РФ.