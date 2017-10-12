Вице-президент Федерации ММА России: «Мы приготовили иск в суд в ответ на кляузу Емельяненко»

Представители Федерации ММА России (глава – Олег Тактаров) подготовили исковое заявление против Союза ММА России (глава – Федор Емельяненко) после обвинений в организации несанкционированных детских боев по ММА на турнире в Люберцах.

«Официально разрешено проводить бои ММА с 12 лет, и у нас по положению дети работали с 12 лет. С 6 лет мы проводим поединки по тактической борьбе, с проявлением каких-либо действий, без ударной техники, с простейшими единоборствами – на скручивание и сваливание, на выведение соперника из равновесия или выталкивание за пределы ковра. И работают они в кимоно.

И на эту кляузу (Союза ММА России), что мы устраиваем детские бои, мы приготовили иск в суд. По защите чести и прав нашей федерации, поскольку это кляуза на нас. Дети работали совершенно в другом разделе – не по ММА. Пусть почитают положение о проведении соревнований на сайте Федерации ММА России. И в нем есть раздел тактической борьбы, в котором нет никакой ударной техники, нет ММА», – сказал первый вице-президент Федерации ММА России Максим Поторокин.

Вице-президент Союза ММА России Радмир Габдуллин сегодня заявил о необходимости законодательно запретить проведение соревнований по ММА среди детей до 12 лет. Президент Союза ММА России Федор Емельяненко ранее обратился в прокуратуру по факту проведения несанкционированного турнира.

«Мы уже и в прокуратуру (Московской области и Люберецкого района) дали ответ, я сейчас нахожусь в люберецкой администрации, они все это видят, знают и понимают. А в министерство спорта администрация города сама отчиталась о том, что на наших соревнованиях все было в порядке.

Мы проводим соревнования за свои деньги, поскольку не имеем никакого отношения к министерству спорта, ни к Союзу ММА России. Наша организация была создана в апреле 2012 года, московская федерация была зарегистрирована в мае, а Союз ММА России – только в августе 2012 года», – сообщил Поторкин.

Федерация Тактарова появилась раньше, но именно организация Емельяненко аккредитована Министерством спорта РФ.