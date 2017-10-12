Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderview
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Вице-президент Федерации ММА России: «Мы приготовили иск в суд в ответ на кляузу Емельяненко»

    Теги Олег Тактаров Федор Емельяненко Союз ММА России

    Представители Федерации ММА России (глава – Олег Тактаров) подготовили исковое заявление против Союза ММА России (глава – Федор Емельяненко) после обвинений в организации несанкционированных детских боев по ММА на турнире в Люберцах. 

    «Официально разрешено проводить бои ММА с 12 лет, и у нас по положению дети работали с 12 лет. С 6 лет мы проводим поединки по тактической борьбе, с проявлением каких-либо действий, без ударной техники, с простейшими единоборствами – на скручивание и сваливание, на выведение соперника из равновесия или выталкивание за пределы ковра. И работают они в кимоно.

    И на эту кляузу (Союза ММА России), что мы устраиваем детские бои, мы приготовили иск в суд. По защите чести и прав нашей федерации, поскольку это кляуза на нас. Дети работали совершенно в другом разделе – не по ММА. Пусть почитают положение о проведении соревнований на сайте Федерации ММА России. И в нем есть раздел тактической борьбы, в котором нет никакой ударной техники, нет ММА», – сказал первый вице-президент Федерации ММА России Максим Поторокин.

    Вице-президент Союза ММА России Радмир Габдуллин сегодня заявил о необходимости законодательно запретить проведение соревнований по ММА среди детей до 12 лет. Президент Союза ММА России Федор Емельяненко ранее обратился в прокуратуру по факту проведения несанкционированного турнира.

    «Мы уже и в прокуратуру (Московской области и Люберецкого района) дали ответ, я сейчас нахожусь в люберецкой администрации, они все это видят, знают и понимают. А в министерство спорта администрация города сама отчиталась о том, что на наших соревнованиях все было в порядке.

    Мы проводим соревнования за свои деньги, поскольку не имеем никакого отношения к министерству спорта, ни к Союзу ММА России. Наша организация была создана в апреле 2012 года, московская федерация была зарегистрирована в мае, а Союз ММА России – только в августе 2012 года», – сообщил Поторкин.

    Федерация Тактарова появилась раньше, но именно организация Емельяненко аккредитована Министерством спорта РФ.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться