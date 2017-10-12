Вице-президент Союза ММА России: «Необходимо законодательно запретить бои детей до 12 лет»

Союз ММА России считает необходимым законодательно запретить проведение соревнований по ММА среди детей до 12 лет, заявил вице-президент организации Радмир Габдуллин.

Ранее президент Союза ММА России Федор Емельяненко обратился в прокуратуру по факту проведения несанкционированного турнира «Чемпионат и первенство Федерации ММА России», на котором выступали дети моложе 12 лет. Соревнования проходили с 29 сентября по 1 октября в Люберцах, главой Федерации ММА России является экс-боец UFC и известный киноактер Олег Тактаров.

По словам Габдуллина, «родители рискуют жизнью и здоровьем собственных детей», участвующих в несанкционированных соревнованиях

О том, почему нужно запретить поединки детей по правилам ММА

«Правила ММА строго запрещают соревновательную деятельность детей до 12 лет. Даже если родители не против участия детей, это не значит, что можно проводить подобные соревнования. Организация, именующая себя «Федерация ММА России», и подобные ей организации пользуются законодательными дырами. И сейчас как никогда нужно говорить о наличии пробелов в действующем законодательстве, подзаконных актах Минспорта России и других ведомств, о необходимости введения наказания за нарушение норм организации и проведения спортивных соревнований, позволивших в данном случае провести турнир без соблюдения законодательных норм».

«Организация поединков по любому контактному виду спорта – это большая ответственность, на кону жизнь и здоровье участника. Организаторами неофициальных соревнований зачастую не соблюдаются требования к проведению спортивных мероприятий, отсутствуют согласованные с Министерством спорта РФ и аккредитованными спортивными федерациями положения о проведении мероприятия. В результате отсутствия официально согласованной системы проведения соревнований к участию допускаются малолетние дети. Необходимо исключить любые факторы, которые могут представлять опасность для здоровья и жизни участников соревнований».



Об обмане спортсменов, участвующих в несанкционированных соревнованиях

«В соответствии федеральным законом «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» только официальные спортивные организации могут организовывать и проводить по соответствующему виду спорта чемпионаты, первенства и кубки России, наделять статусом чемпионов, победителей первенств, обладателей кубков России. У неофициальных организаций возникает желание удовлетворять собственные интересы, в том числе и коммерческие, за счет проведения спортивных соревнований, они идут на уловки, называя их наименованиями, отличными от принятых законом «О физической культуре и спорте в РФ», например, «Чемпионат и первенство Федерации ММА России».

Конечно, спортсмены, участвуя в каждом соревновании, рассчитывают на дальнейшие перспективы, за их плечами годы тренировок и «пахота» в залах. В реальности их просто обманывают, вводят в заблуждение, обещая призрачные перспективы, например, участие в чемпионатах и первенствах мира. Однако результаты всех соревнований нелегитимной федерации ФММАР не проходят в зачет спортсменам. Они не могут в дальнейшем рассчитывать на присвоение спортивных званий или разрядов на территории РФ».

Впервые о тема о детских боях вызвала широкое обсуждение после того, как 4 октября 2016 года в Грозном состоялись показательные поединки с участием троих сыновей главы Чечни. Турнир транслировался на телеканале «Матч! Боец». Президент Союза ММА России Федор Емельяненко выступил резкой критикой в адрес события, что привело к публичному конфликту с окружением Кадырова.

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