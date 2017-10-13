Алексей Олейник: «Емельяненко поругался с Чечней. Почему-то замолчал, но зато решил наехать на Олега Тактарова»

Российский тяжеловес UFC Алексей Олейник прокомментировал конфликт между Федерацией ММА России (глава – Олег Тактаров) и Союзом ММА России (глава – Федор Емельяненко). Емельяненко обвинил организацию Тактарова в проведении несанкционированных детских боев и подал заявление в прокуратуру. Представители Федерации ММА России отрицают обвинения и подали иск на Союз ММА России.

«Поддерживаю ли я Тактарова в конфликте с Емельяненко? Ребят, я никого не поддерживаю. Когда один раз говорят про человека, потом два говорят, три, пять, десять… Во-первых, не бывает дыма без огня. А во-вторых, может, кто-то все-таки не такой белый и пушистый, как мы хотим себе представить. Может быть, есть действительно какие-то пробелы и проблемы в этой ситуации?



А по поводу поддержки одного и другого, я скажу так. Я за то, чтобы в России было максимально много промоушенов, организаций и спортивных клубов, а не была одна организация, как это уже сейчас происходит, которая будет расписывать, кто поедет на чемпионат области, страны или Европы. Знаете, как у нас во многих других видах спорта заранее распределено, кто будет в финалах. Организация молодая, она только появилась, а уже эти вещи присутствуют. Они уже взяли болезнь старых организаций. Нужно, чтобы была здоровая конкуренция, чтобы все было прозрачно и открыто.



Мне Федор Емельяненко, вроде бы, дорогу не переходил, слава Богу. Может быть чем-то обидел? Вроде бы ничем не обидел. Но я знаю десятки организаций спортивных российских, знаю их основателей и руководителей, тренеров и так далее. Не от одного, не от двух и даже не от трех из них я слышал, что на них приходили жалобы и требования прекратить свою деятельность, закрыть свою организацию, либо войти в организацию Союз ММА России. Приходили жалобы губернаторам, руководителям спорт. организаций, таких как дворцы спорта, с требованием запретить проведение соревнований. Хотя я знаю, что эти ребята проводили соревнования, турниры десятки лет. Некоторые ребята 12-15 лет проводят такие соревнования. То есть они 5-8 лет проводят по одному-два турнира в год хорошего уровня, а потом приходит кто-то или что-то, какая-то организация, которая говорит, что вы не можете ничего проводить. А почему? А мы вот так договорились с министерством спорта, что вы не можете это проводить.



Емельяненко уже поругался по поводу детского спорта с Чечней. Сейчас, почему-то замолчал. Зато решил наехать на Олега Тактарова. Лично мое мнение состоит в том, что если нет детского спорта, то это не спорт, а клуб по интересам. Почему есть детский бокс, каратэ, дзюдо, вольная борьба? Правила должны быть детскими. Нельзя запрещать людям развивать спорт, если не можешь охватить все клубы и все регионы, все населенные пункты и районы. Нужно стимулировать развитие спорта, а не прекращать его. Получается, что кто не с нами, тому нельзя. Либо делайте как мы хотим и приказываем, либо исчезнете. Извините, но Олег Тактаров был чемпионом за 10 лет до тех людей, которые ему пытаются сейчас запретить это все», – рассказал Олейник в своем видеоблоге.

Стоит отметить, что федерация Тактарова появилась раньше, но именно организация Емельяненко аккредитована Министерством спорта РФ.