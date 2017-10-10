Экс-боец UFC Олег Тактаров ответил на критику Федора Емельяненко, обвинившего его в проведении несанкционированных детских боев. Ранее Емельяненко обратился в прокуратуру по факту проведения несанкционированного турнира «Чемпионат и первенство Федерации ММА России» в Люберцах, на котором выступали дети моложе 12 лет.

«Соревнования по ММА у нас были для людей старше 18 лет. А маленькие дети у нас боролись без ударов – по правилам грэпплинга. Вот так все и было. Просто наш Емельяненко такой парень – что-то ляпнет, а потом в кусты. И за него потом отдуваются – я отдуваюсь, Валуев. Спасибо он потом нам, кстати, не сказал за ту чеченскую историю. Я же тогда подумал: на него ополчились, надо заступиться. Я думал, хоть спасибо скажет. А он что-то пропал тогда – и все. Я же сам против того, чтобы дети дрались. Сейчас подают это так, что я бои какие-то провожу по своим правилам. Но то, что у нас проходит, это все четко регламентировано международной федерацией IMMAF, которая выбрала нас как проводящую организацию на территории России. Понятно, что это зависть... Да, зависть, что не тебя, а кого-то другого выбрали. Наш турнир был отбором на чемпионат мира, который в ноябре пройдет в Бахрейне.

Это была уже, по-моему, седьмая кляуза. Первая была знаете из-за чего? Мы проводили профессиональный турнир – и вот будто бы название какое-то не то. Это странно. Человек поругался со всеми, кто ему больше всех помогал. Начнем с того, что он сам сказал, что я его стимулировал на то, чтобы этим спортом заниматься. Последний Император... Ну, смешно. Повыступал уже – все, сейчас никто дифирамбы петь не будет. Надо уметь с людьми ладить, находить общий язык. Надо уметь в конце концов делиться. То, что мы сейчас видим, это попытка создать монополию. Что значит монополия – деньги в один карман. А как же развивать спорт? Кто в этой стране занимается детским спортом?

Да никаких [проблем от того, что Емельяненко написал заявление в прокуратуру, у меня нет], просто это вызывает личную обиду, потому что я за него болел, мои друзья давали ему деньги – притом большие. Я его в Америке всячески поддерживал, пытался создать лучшие условия», – сказал Тактаров.

Емельяненко и Тактаров возглавляют две конкурирующие организации. Федор – президент Союза ММА России, Олег – президент Федерации ММА России. Федерация Тактарова появилась раньше, но именно организация Емельяненко аккредитована Министерством спорта РФ.

Кроме того, существуют два чемпионата мира по любительскому ММА. Федерация Емельяненко ездит на турниры под эгидой WMMAA (президент – Вадим Финкельштейн), федерация Тактарова – на турниры под эгидой IMMAF (президент – британец Керрит Браун). Обе организации ведут борьбу за то, чтобы ММА стали олимпийским видом спорта. При этом МОК может признать только одну из них.