«Бокс победил ММА, это факт». Главные цитаты после боя Мэйвезер – МакГрегор
Флойд Мэйвезер:
«МакГрегор выглядел намного лучше, чем я думал».
«Я вообще не спарринговал в этом месяце. Хотел, чтобы мои руки были на 100% в порядке к этому бою».
«У МакГрегора нет той мощи, чтобы не позволить мне идти вперед».
«Конор, рефери тебя спас. Мы хотим, чтобы ты мог и дальше выступать».
Конор МакГрегор:
«Не то чтобы Флойд был сильным или быстрым. Он был спокойным».
«Думаю, что судьи работали предвзято в бою с Мэйвезером».
«Бой остановили рано. Меня шатало от усталости, а не от ударов».
«Этим боем я обеспечил себя на всю жизнь».
«Я возвращаюсь к тренировкам по ММА».
Хабиб Нурмагомедов, боец MMA:
«Надо было дать шанс Мэйвезеру нанести еще пару ударов. Людям было бы интересно посмотреть, как МакГрегор падает лицом вниз».
Дэйна Уайт, президент UFC:
«Считаю, что Конор выглядел чертовски хорошо».
Андрей Рябинский, промоутер:
«Бой Мэйвезер – МакГрегор – классное шоу, но к спорту отношения не имеет».
Александр Шлеменко, боец MMA:
«После трех раундов МакГрегор устал – и все, бой превратился в не пойми что».
Маурисио Сулейман, президент WBC:
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