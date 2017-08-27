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    «Бокс победил ММА, это факт». Главные цитаты после боя Мэйвезер – МакГрегор

    Теги Флойд Мэйвезер-младший Маурисио Сулейман Дэйна Уайт Александр Шлеменко Хабиб Нурмагомедов Андрей Рябинский Конор МакГрегор

    Флойд Мэйвезер:

    «МакГрегор выглядел намного лучше, чем я думал».

    «Это был мой последний бой».

    «Я вообще не спарринговал в этом месяце. Хотел, чтобы мои руки были на 100% в порядке к этому бою».

    «У МакГрегора нет той мощи, чтобы не позволить мне идти вперед».

    «Конор, рефери тебя спас. Мы хотим, чтобы ты мог и дальше выступать».

    Конор МакГрегор:

    «Не то чтобы Флойд был сильным или быстрым. Он был спокойным».

    «Думаю, что судьи работали предвзято в бою с Мэйвезером».

    «Бой остановили рано. Меня шатало от усталости, а не от ударов».

    «Этим боем я обеспечил себя на всю жизнь».

    «Я возвращаюсь к тренировкам по ММА».

    Хабиб Нурмагомедов, боец MMA:

    «Надо было дать шанс Мэйвезеру нанести еще пару ударов. Людям было бы интересно посмотреть, как МакГрегор падает лицом вниз».

    Дэйна Уайт, президент UFC:

    «Считаю, что Конор выглядел чертовски хорошо».

    Андрей Рябинский, промоутер:

    «Бой Мэйвезер – МакГрегор – классное шоу, но к спорту отношения не имеет»

    Александр Шлеменко, боец MMA:

    «После трех раундов МакГрегор устал – и все, бой превратился в не пойми что».

    Маурисио Сулейман, президент WBC:

    «Бокс победил ММА, это факт».

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