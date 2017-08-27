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    Конор МакГрегор: «Бой остановили рано. Меня шатало от усталости, а не от ударов»

    Теги Флойд Мэйвезер-младший UFC Конор МакГрегор

    Конор МакГрегор посчитал слишком ранней остановку в бою против Флойда Мэйвезера.

    «Я думал, что это близкий бой и думаю, что он остановка была немного ранней. Я так выгляжу, когда я устаю, начинаю шататься. Но, черт, отправьте меня в угол, дайте восстановиться и я вернусь. На кону стояло очень много, [рефери] Берд должен был дать продолжить, но отдаю должное Мэйвезеру.

    Я уже переживал подобное, [проигрывая ранее]. Меня задушили в прямом эфире на ТВ и я вернулся после этого. Так что, не знаю. Я хотел бы, чтобы он дал мне продолжить. Нахрен. В ринге все по-другому, веселья было больше.

    Дело именно в усталости. Вот почему я думал, что рефери даст мне продолжать. Позволить мне упасть. Меня шатало от усталости, а не от нанесенного ущерба. Голова была ясной», – сказал МакГрегор

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