Президент WBC о победе Мэйвезера над МакГрегором: «Бокс победил ММА, это факт»

Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман прокомментировал победу в бою против чемпиона UFC Конора МакГрегора.

«Это был самый настоящий бой, все, кто его смотрел, это понимают.

Флойд показал отличный бокс и заслуженно выиграл. Конечно, бокс победил ММА, это факт.

Все мы очень впечатлены тем, что сегодня произошло. У бокса появилось большое число новых поклонников», – заявил Сулейман.

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