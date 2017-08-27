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    Президент WBC о победе Мэйвезера над МакГрегором: «Бокс победил ММА, это факт»

    Теги Флойд Мэйвезер-младший UFC Маурисио Сулейман MMA Конор МакГрегор

    Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман прокомментировал победу Флойда Мэйвезера в бою против чемпиона UFC Конора МакГрегора.

    «Это был самый настоящий бой, все, кто его смотрел, это понимают.

    Флойд показал отличный бокс и заслуженно выиграл. Конечно, бокс победил ММА, это факт.

    Все мы очень впечатлены тем, что сегодня произошло. У бокса появилось большое число новых поклонников», – заявил Сулейман.

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