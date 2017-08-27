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    Флойд Мэйвезер: «МакГрегор выглядел намного лучше, чем я думал»

    Теги Флойд Мэйвезер-младший Конор МакГрегор

    Чемпион мира в пяти весах Флойд Мэйвезер прокомментировал результат боя с чемпионом UFC Конором МакГрегором.

    Американец победил МакГрегора техническим нокаутом в десятом раунде.

    «МакГрегор выглядел намного лучше, чем я думал. Но я гарантировал, что бой не продержится всю дистанцию», – заявил Мэйвезер.

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