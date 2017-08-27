Флойд Мэйвезер: «МакГрегор выглядел намного лучше, чем я думал»
Чемпион мира в пяти весах Флойд Мэйвезер прокомментировал результат боя с чемпионом UFC Конором МакГрегором.
Американец победил МакГрегора техническим нокаутом в десятом раунде.
«МакГрегор выглядел намного лучше, чем я думал. Но я гарантировал, что бой не продержится всю дистанцию», – заявил Мэйвезер.
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