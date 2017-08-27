Конор МакГрегор: «Этим боем я обеспечил себя на всю жизнь»

Конор МакГрегор заявил, что после боя с Флойдом Мэйвезером его прибылей достаточно, чтобы обеспечить себя на всю жизнь.

«Прямо сейчас я обеспечил себя навечно. Если я буду вести дела разумно и не совершу каких-то глупостей, то я обеспечен на всю жизнь», – сказал МакГрегор.

Фиксированный гонорар бойца составил 30 миллионов долларов. Ранее Конор заявлял, что итоговая сумма его прибылей может достичь 100 миллионов за счет спонсорских выплат, процентов с продаж билетов и платных трансляций.