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    Конор МакГрегор: «Этим боем я обеспечил себя на всю жизнь»

    Теги Флойд Мэйвезер-младший UFC Конор МакГрегор

    Конор МакГрегор заявил, что после боя с Флойдом Мэйвезером его прибылей достаточно, чтобы обеспечить себя на всю жизнь.

    «Прямо сейчас я обеспечил себя навечно. Если я буду вести дела разумно и не совершу каких-то глупостей, то я обеспечен на всю жизнь», – сказал МакГрегор.

    Фиксированный гонорар бойца составил 30 миллионов долларов. Ранее Конор заявлял, что итоговая сумма его прибылей может достичь 100 миллионов за счет спонсорских выплат, процентов с продаж билетов и платных трансляций.

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