Российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов на пресс-конференции в Узбекистане рассказал о восстановлении после неудачной сгонки веса, дате возвращения в ММА и своем следующем сопернике

«Я практически завершил реабилитацию. Где-то в середине июня начнем тренироваться. А возвращение планируется примерно на октябрь, – заявил Хабиб. – Потому что мне нужно четыре месяца полноценных тренировок. Последние три месяца я только лечился. Насчет соперника… Я думаю, что с вероятностью 90% этот бой повторится, и он будет за временный пояс чемпиона.

В данный момент я вообще не провожу тренировок, потому что мне нужно восстановление. Мы вернемся к тренировкам с первого июня. Где-то в начале июня проведем сборы в горах. В Рамадан режим будет отличаться. А после Рамадана я смогу на 100% тренироваться и принимать большие нагрузки, например, спарринги. С июля начнем полноценные тренировки проводить.

Я бы не сказал, что Тони Фергюсон единственный для меня соперник. В легком весе есть очень много хороших бойцов. Я просто для себя не вижу другого соперника, потому что я хотел бы закончить начатое. Когда он травмировался, об этом никто не говорил. В прошлой попытке организовать бой он снялся с поединка, поэтому я дрался с Хорчером. В этот раз я получил травму. Надеюсь, что в третий раз мы выйдем на бой».