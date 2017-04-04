В интервью передаче The MMA Hour Хабиб Нурмагомедов заявил, что чуть не умер перед боем против Тони Фергюсона, но тем не менее намерен выступать в рамках легкого веса.

«[3 марта в больнице] врач сказал: «Ты не можешь драться. Ты чуть не умер. Как ты можешь драться, если ты чуть не умер? Ни за что, никаких боев. Никаких сгонок веса, никакого боя, ничего нельзя. Тебе нужно оставаться в госпитале семь часов, чтобы мы убедились, что организм в порядке». Я и ощущал себя как будто чуть не умер.

Мы все хорошо знаем, что во время сгонки веса можно умереть. За месяц до этого в Бразилии кто-то умер. До этого в Японии. Иногда такое случается. И со мной тоже может случиться. Если мы все еще будем сгонять вес и форсировать сгонку, то, возможно, и я могу умереть?

Я не считаю, что сгоняю слишком много веса. Я укладываюсь в легкую весовую категорию. Перед боем с Майклом Джонсоном на весах я показал 155,5 фунтов (70,5 кг) и чувствовал себя хорошо, даже идеально. Я без проблем согнал вес.

Совсем недавно я вернулся из Германии после обследования. Мне нужно три-пять месяцев, чтобы вернуть прежнее состояние здоровья. Я вернусь в Германию и все поправлю. Эта проблема не в сгонке веса, а в моем здоровье. В ближайшие три-пять месяцев я поправлю свое здоровье и вернусь. Думаю, что могу провести бой в конце сентября».

Боксер умер во время сгонки веса. Как такое могло случиться?