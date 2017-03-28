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    Абдулманап Нурмагомедов: «Есть только Хабиб и Фергюсон. Конор проиграл сдачей, его нет смысла упоминать»

    Теги UFC Хабиб Нурмагомедов Конор МакГрегор Тони Фергюсон Абдулманап Нурмагомедов

    Отец и тренер Хабиба Нурмагомедова Абдулманап рассказал, кто достоин боя за титул чемпиона UFC в легком весе. 

    «Есть только Хабиб и Фергюсон. Больше нет в дивизионе бойцов, заслуживающих биться за пояс.

    Конор? О чем тут можно говорить? Он проиграл сдачей. Не просто уступил, а именно сдался (Нэйту Диасу удущающим приемом – Sports.ru).

    Его вообще не вижу смысла упоминать. Но, зная отношение к нему со стороны промоушена, может сыграть роль неспортивная составляющая. Из-за него нас уже обходили стороной», – заявил Нурмагомедов-старший.

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