Отец и тренер Хабиба Нурмагомедова Абдулманап рассказал о том, что пошло не так со сгонкой веса бойца перед поединком против Тони Фергюсона, кто в этом виноват и как его сын чувствует себя сейчас.

О состоянии Хабиба и провале со сгонкой веса

«С каждым днем состояние Хабиба улучшается. Он уже провел одну зарядку и одну тренировку, постепенно начал набирать вес. На данный момент находится в Германии, проходит медобследование. Считаю, сказалось отравление. За 7 кг до нужного веса у него начались боли. Потом Хабиб согнал еще 4 кг, что и усугубило состояние. Это ошибка команды и диетолога. Конечно, спортсмен тоже должен чувствовать свой организм, но диетолог нас убеждал, что все хорошо. В последствии поменяем специалиста в питании».

О возвращении Хабиба

«Рассчитываем на сентябрь. Процесс восстановления займет времени столько же, сколько отняла и подготовка. Дэйна Уайт по-человечески сказал: «Давайте сначала разберемся со здоровьем, а потом уже будем думать о боях».

О том, кто достоин боя за титул чемпиона UFC в легком весе

«Есть только Хабиб и Фергюсон. Больше нет в дивизионе бойцов, заслуживающих биться за пояс. Конор? О чем тут можно говорить? Он проиграл сдачей. Не просто уступил, а именно сдался (Нэйту Диасу удущающим приемом – Sports.ru). Его вообще не вижу смысла упоминать. Но, зная отношение к нему со стороны промоушена, может сыграть роль неспортивная составляющая. Из-за него нас уже обходили стороной».

Стоит отметить, что раньше Абдулманап Нурмагомедов говорил, что в неудачной сгонке веса виноват только Хабиб. Никакая информация об отравлении также не озвучивалась.