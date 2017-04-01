Али Абдель-Азиз, менеджер Хабиба Нурмагомедова, выступил с критикой в адрес Тони Фергюсона.

«Во-первых, этот лицемер Тони Фергюсон сейчас начал обливать грязью моего брата Хабиба и публиковать фото тирамису после того, как пожелал Хабибу выздоровления. Его сейчас знают только потому, что он должен был драться с Хабибом. В прошлый раз его видно было только тогда, когда он просил Хабиба сделать совместное фото.

UFC не хотел давать ему бой с Хабибом, они хотели дать бой Альдо. Он получил титульный бой потому, что мы захотели боя с ним. Теперь на Fox Тони красуется в темных очках за 5 баксов и дешевом пиджаке, говорит, насколько круче он Хабиба.

Когда здоровье Тони было подорвано перед боем на турнире UFC on Fox, никто ни слова ему не сказал. К черту лицемера и жулика Фергюсона. Факт: Тони Фергюсон жульнически поднялся в рейтингах, тыкая в глаза в бою с Рафаэлем дос Аньосом и выполняя запрещенные удары в бою с Барбозой», — написал Абдель-Азиз.