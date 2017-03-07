Тони Фергюсон рассказал в эфире передачи The MMA Hour о том, как узнал об отмене боя против Хабиба Нурмагомедова, и о том, чего ждет от UFC дальше.

«Я чувствовал себя дерьмово. У меня болела спина и правая сторона моего тела, но вы, ребята, никогда не услышите от меня жалоб. Утром мне нужно было согнать еще пару фунтов, что я и сделал. Это было тяжело. Мы пошли на взвешивание, и все прошло успешно, я выполнил свою часть работы. После я вернулся в гостиничный номер и сказал, что мне нужно прилечь. Я неважно себя чувствовал. То ли из-за того, что я просто поел, то ли из-за того, что начал пить сразу слишком много воды», – сказал Фергюсон.

Фергюсона разбудили жена и менеджер.

«Они сказали мне «сядь». Я решил, что умер кто-то из моих близких или произошло что-то не менее ужасное. Мне рассказали, что Хабиб в больнице, и я подумал, что все еще в порядке и бой состоится. Расслабился. Было вообще неизвестно, что произошло. Потом услышал, что бой отменен. Я был в шоке.

Я бы хотел провести бой против Хабиба, но где гарантия, что он сможет выступить и сделать вес? Я тут узнал, что пару недель назад на съемках UFC Embedded он ел тирамису. Я не мог поверить. Это неуважение и непрофессионализм.

Мой следующий бой должен быть титульным. Я это заслужил. Бой против кого-то, кто гарантированно сможет выступить. Перед этим боем я сделал всю свою домашнюю работу, выполнил все, что от меня требовалось. А если мы говорим о Хабибе, то должны быть гарантии или страховка перед боем», – заявил Фергюсон.

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