В том, что Хабиб Нурмагомедов не смог уложиться в лимит легкого веса перед боем с Тони Фергюсоном, виноват он сам, считает отец и тренер бойца Абдулманап Нурмагомедов.

«Рядом с Хабибом в процессе подготовки были опытные специалисты, – сказал Нурмагомедов-старший. – К сожалению, я по уважительной причине не мог находиться с ним перед боем (Абдулманапу Нурмагомедову было отказано в выдаче американской визы – Sports.ru). Если бы я был там, значит, вина за этот инцидент при сгонке веса лежала бы полностью на мне. Но в данном случае нельзя винить кого-то из окружения Хабиба. Эти люди и раньше помогали ему сгонять вес, и делали это успешно. Но никто не знает организм человека настолько тонко, как сам спортсмен. Поэтому в данном случае вина за произошедшее лежит на нём самом. Он настоящий боец и мужчина, и прекрасно это понимает, не пытается перекладывать ответственность на чьи-то плечи. Собственно, сегодня Хабиб в своём заявлении в одной из социальных сетей об этом написал... Он мужественный парень и с достоинством проходит это испытание».

В ночь с субботы на воскресенье Хабиб Нурмагомедов должен был драться с Тони Фергюсоном за титул временного чемпиона UFC в легком весе. Накануне процедуры взвешивания Хабибу стало плохо, и он был госпитализирован.

Что такое сгонка веса и почему это главная проблема для Хабиба