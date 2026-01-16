❄️ Кубок России. Спринт. Логинов победил, Бажин – 2-й, Еремин – 3-й, Латыпов – 13-й

Александр Логинов победил в спринте на Кубке России по биатлону в Демино.

16 января Александр Логинов одержал победу в спринте на этапе Кубка России по биатлону в Демино. Альфа-Банк Кубок России по биатлону 3-й этап, Демино Мужчины, спринт 1. Александр Логинов – 22.03,3 (0) 2. Кирилл Бажин – 3,4 (0) 3. Роман Еремин – 4,3 (1) 4. Александр Поварницын – 8,1 (0) 5. Роман Канаровский – 21,4 (0) 6. Карим Халили – 24,7 (1) 7. Никита Лобастов (Беларусь) – 26,7 (1) 8. Михаил Бурундуков – 30,0 (0) 9. Максим Цветков – 36,3 (0) 10. Дмитрий Евменов – 39,9 (1) 11. Ильназ Мухамедзянов – 43.7 (1) 12. Егор Прокудин – 47,6 (1) 13. Эдуард Латыпов – 48,2 (2) 14. Даниил Серохвостов – 55.9 (3) 15. Кирилл Стрельцов – 56,5 (1) Расписание трансляций третьего этапа Кубка России по биатлону в Демино