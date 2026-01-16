57

❄️ Кубок России. Спринт. Логинов победил, Бажин – 2-й, Еремин – 3-й, Латыпов – 13-й

Александр Логинов победил в спринте на Кубке России по биатлону в Демино.

16 января Александр Логинов одержал победу в спринте на этапе Кубка России по биатлону в Демино.

Альфа-Банк Кубок России по биатлону

3-й этап, Демино

Мужчины, спринт

1. Александр Логинов – 22.03,3 (0)

2. Кирилл Бажин – 3,4 (0)

3. Роман Еремин – 4,3 (1)

4. Александр Поварницын – 8,1 (0)

5. Роман Канаровский – 21,4 (0)

6. Карим Халили – 24,7 (1)

7. Никита Лобастов (Беларусь) – 26,7 (1)

8. Михаил Бурундуков – 30,0 (0)

9. Максим Цветков – 36,3 (0)

10. Дмитрий Евменов – 39,9 (1)

11. Ильназ Мухамедзянов – 43.7 (1)

12. Егор Прокудин – 47,6 (1)

13. Эдуард Латыпов – 48,2 (2)

14. Даниил Серохвостов – 55.9 (3)

15. Кирилл Стрельцов – 56,5 (1)

Расписание трансляций третьего этапа Кубка России по биатлону в Демино

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
logoКубок России
logoсборная России
сборная Беларуси
спринт
результаты
logoПетр Пащенко
logoАлександр Корнев
logoИван Колотов
logoЕвгений Сидоров
logoВасилий Томшин
logoАлександр Логинов
Дмитрий Евменов
Роман Еремин
logoМаксим Цветков
logoКирилл Бажин
Андрей Вьюхин
Михаил Бурундуков
logoНикита Лобастов
Алексей Вагин
logoЭдуард Латыпов
logoМаксим Воробей
logoАлександр Поварницын
logoДаниил Серохвостов
logoИльназ Мухамедзянов
logoКирилл Стрельцов
Роман Канаровский
Егор Прокудин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости биатлона в любимой соцсети
Главные новости
Дмитрий Васильев: «Моя олимпийская пенсия – 60 тысяч рублей. Достаточно приличные деньги»
сегодня, 11:58
Ботн, Фрей, Тандревольд вошли в состав сборной Норвегии на Кубок мира в Нове-Место, Дале-Шевдал, Лагрейд, Киркеэйде пропустят этап
сегодня, 11:45
Расписание трансляций четвертого этапа Кубка Содружества по биатлону в Раубичах
вчера, 20:10
Расписание трансляций шестого этапа Кубка мира по биатлону в Нове-Место
сегодня, 11:38
Дале-Шевдал о победе в гонке преследования: «Мой сын впервые побывал на Кубке мира, и я должен был подарить ему что-то особенное»
вчера, 15:44
Кубок мира. Общий зачет. Джакомель лидирует, Перро вышел на 2-е место, Самуэльссон – 3-й, Ботн – 4-й
вчера, 15:11
Кубок мира. Гонка преследования. Фабьен Клод показал лучшие лыжный ход и чистое время пасьюта, у Горнига – лучшая скорострельность
вчера, 15:05
Дале-Шевдал одержал четвертую победу в карьере, у Перро – 13-й подиум, у Понсилуомы – 14-й
вчера, 14:41
⚡ Кубок мира. Дале-Шевдал выиграл гонку преследования, Перро – 2-й, Понсилуома – 3-й, Джакомель – 5-й
вчера, 14:30
Кристина Резцова: «На 2030 год не загадываю. Но чем черт не шутит! Я еще не такая старая»
вчера, 13:50
Ко всем новостям
Последние новости
Кубок мира. Зачет гонок преследования. Перро вышел в лидеры, Джакомель – 2-й, Самуэльссон – 3-й
вчера, 15:16
Кубок мира. Зачет гонок преследования. Минккинен лидирует, Жанмонно вышла на 2-е место, Ханна Оберг – 3-я
вчера, 12:24
Кубок наций. Норвегия лидирует в зачете, Франция – 2-я, Швеция – 3-я
17 января, 15:19
Кубок мира. Зачет спринтов. Джакомель лидирует, Самуэльссон – 2-й, Перро – 3-й
17 января, 15:17
Кубок IBU. Боте, Энафф, Гигонна, Пирхер одержали победы, Германия и Швеция выиграли эстафеты на этапе в Брезно-Осрблье
17 января, 13:42
Поварницын о 21-м месте в гонке преследования: «Вышел разобранный. После болезни сказывается плохое самочувствие»
17 января, 10:40
Кубок мира. Зачет спринтов. Жанмонно лидирует, Минккинен вышла на 2-е место, Киркеэйде – 3-я
16 января, 15:07
Наталия Шевченко: «В столовой ходим в масках, руки и все столовые приборы постоянно обрабатываем спиртом»
16 января, 10:41
Кубок мира. Зачет эстафет. Норвегия продолжает лидировать, Франция – 2-я, Швеция – 3-я
15 января, 15:42
Кубок мира. Зачет эстафет (жен). Франция лидирует, Норвегия вышла на 2-е место, Швеция – 3-я
14 января, 15:22