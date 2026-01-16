❄️ Кубок России. Спринт. Логинов победил, Бажин – 2-й, Еремин – 3-й, Латыпов – 13-й
Александр Логинов победил в спринте на Кубке России по биатлону в Демино.
16 января Александр Логинов одержал победу в спринте на этапе Кубка России по биатлону в Демино.
Альфа-Банк Кубок России по биатлону
3-й этап, Демино
Мужчины, спринт
1. Александр Логинов – 22.03,3 (0)
2. Кирилл Бажин – 3,4 (0)
3. Роман Еремин – 4,3 (1)
4. Александр Поварницын – 8,1 (0)
5. Роман Канаровский – 21,4 (0)
6. Карим Халили – 24,7 (1)
7. Никита Лобастов (Беларусь) – 26,7 (1)
8. Михаил Бурундуков – 30,0 (0)
9. Максим Цветков – 36,3 (0)
10. Дмитрий Евменов – 39,9 (1)
11. Ильназ Мухамедзянов – 43.7 (1)
12. Егор Прокудин – 47,6 (1)
13. Эдуард Латыпов – 48,2 (2)
14. Даниил Серохвостов – 55.9 (3)
15. Кирилл Стрельцов – 56,5 (1)
Расписание трансляций третьего этапа Кубка России по биатлону в Демино
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости