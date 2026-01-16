4

Расписание трансляций третьего этапа Кубка России по биатлону в Демино

Опубликовано расписание трансляций этапа Кубка России по биатлону в Демино.

С 16 по 18 января в Демино пройдет третий этап Кубка России по биатлону.

Альфа-Банк Кубок России по биатлону

3-й этап, Демино

Расписание трансляций

16 января, пятница

11:00 – мужчины, спринт / результаты

14:00 – женщины, спринт / результаты

17 января, суббота

11:30 – мужчины, гонка преследования

14:45 – женщины, гонка преследования

18 января, воскресенье

11:30 – мужчины, большой масс-старт

14:00 – женщины, большой масс-старт

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала гонок – московское. Прямые трансляции покажет «Матч ТВ». 

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
