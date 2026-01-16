Расписание трансляций третьего этапа Кубка России по биатлону в Демино
Опубликовано расписание трансляций этапа Кубка России по биатлону в Демино.
С 16 по 18 января в Демино пройдет третий этап Кубка России по биатлону.
Альфа-Банк Кубок России по биатлону
3-й этап, Демино
Расписание трансляций
16 января, пятница
11:00 – мужчины, спринт / результаты
14:00 – женщины, спринт / результаты
17 января, суббота
11:30 – мужчины, гонка преследования
14:45 – женщины, гонка преследования
18 января, воскресенье
11:30 – мужчины, большой масс-старт
14:00 – женщины, большой масс-старт
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала гонок – московское. Прямые трансляции покажет «Матч ТВ».
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
