Яков Фак: «Чувствую себя намного моложе, чем есть на самом деле. По ощущениям я нахожусь в середине карьеры, а не в конце»

37-летний биатлонист Яков Фак заявил, что его пугает мысль о завершении карьеры.

Фак и Симон Эдер – единственные спортсмены, участвовавшие в чемпионате мира среди юниоров 2002 года и продолжающие выступать на Кубке мира.

«Тогда я совсем не думал о долгой карьере, я был сосредоточен только на следующем сезоне, тренировках и гонках. Скоро конец моей карьеры, это пугающая мысль, но я стараюсь не думать об этом. Мне просто нужно сосредоточиться на том, что будет дальше.

Наш спорт такой классный, но довольно жестокий, как и все виды спорта. Я действительно люблю его: если бы не любил, меня бы здесь не было. Чувство, которое испытываешь, когда начинаешь гонку, – это нечто особенное, мне оно очень нравится.

Я очень конкурентоспособен во всем. Когда я играю в видеоигры со своими товарищами по команде, я хочу выиграть. Если вы разбудите меня в час ночи, я скажу: «Поехали!» А еще, если вы скажете, что гонка в час ночи, я буду там – никаких отговорок!» – сказал Фак.

Словенский спортсмен отметил, что его мотивирует Олимпиада-2026 в Италии.

«Это поддерживает мою мотивацию. Еще весной я думал об этом и грустил, потому что я чувствую себя намного моложе, чем есть на самом деле. В конце сезона я думал: «Неужели все так и будет: одна гонка – и все кончено?» Время летит быстрее, чем мои мысли.

По ощущениям я нахожусь в середине своей карьеры, а не в конце. Я решил не беспокоиться об этом, а просто делать все возможное, наслаждаться каждой тренировкой и быть лучшим, кем могу быть», – добавил биатлонист.