Ишмуратова о нейтральном статусе гимнастов: «Потом будут пенять на необъективное судейство, двойные стандарты. Лично мне этого не понять»

Светлана Ишмуратова раскритиковала решение гимнастов получать нейтральный статус.

Ранее первый вице‑президент Федерации гимнастики России Василий Титов заявил, что организация начнет процесс получения нейтральных статусов для спортсменов.

«Спортсмены – люди в большей степени подневольные: скажут выступать – пойдут выступать. А с флагом или нет, судя по новостям из гимнастики, уже не волнует.

Но потом же будут пенять на необъективное судейство, двойные стандарты. Лично мне этого не понять», – сказала двукратная олимпийская чемпионка по биатлону.