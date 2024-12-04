Кубок мира. Эльвира Оберг показала лучший лыжный ход в короткой индивидуальной гонке, Лампич проиграла 25 секунд, Брезаз-Буше – 44

Эльвира Оберг показала лучший лыжный ход в индивидуальной гонке на Кубке мира.

Кубок мира по биатлону-2024/25 1-й этап Контиолахти, Финляндия Женщины Короткая индивидуальная гонка Лыжный ход 1. Эльвира Оберг (Швеция) – 30.36,1 2. Анамария Лампич (Словения) – 24,9 3. Жюстин Брезаз-Буше (Франция) – 44,3 4. Элла Халварссон (Швеция) – 51,7 5. Франциска Пройс (Германия) – 1.03,7 6. Лу Жанмонно (Франция) – 1.08,2 7. Осеан Мишлон (Франция) – 1.16,6 8. Маркета Давидова (Чехия) – 1.20,7 9. Софи Шово (Франция) – 1.22,3 10. Гру Рандбю (Норвегия) – 1.36,0 Скорострельность 1. Ханна Оберг (Швеция) – 1.37,0 (3) 2. Александра Меркушина (Украина) – 1.39,9 (1) 3. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) – 1.42,6 (1) 4. Жюлия Симон (Франция) – 1.43,0 (4) 5. Каролине Кноттен (Норвегия) – 1.44,6 (5) 6. Эми Басерга (Швейцария) – 1.45,0 (1)... 37. Лу Жанмонно (Франция) – 2.02,0 (0)... 40. Эльвира Оберг (Швеция) – 2.03,3 (3) 41. Элла Халварссон (Швеция) – 2.03,5 (1)