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  • Кубок мира. Эльвира Оберг показала лучший лыжный ход в короткой индивидуальной гонке, Лампич проиграла 25 секунд, Брезаз-Буше – 44
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Кубок мира. Эльвира Оберг показала лучший лыжный ход в короткой индивидуальной гонке, Лампич проиграла 25 секунд, Брезаз-Буше – 44

Эльвира Оберг показала лучший лыжный ход в индивидуальной гонке на Кубке мира.

Кубок мира по биатлону-2024/25

1-й этап

Контиолахти, Финляндия

Женщины

Короткая индивидуальная гонка

Лыжный ход

1. Эльвира Оберг (Швеция) – 30.36,1

2. Анамария Лампич (Словения) – 24,9

3. Жюстин Брезаз-Буше (Франция) – 44,3

4. Элла Халварссон (Швеция) – 51,7

5. Франциска Пройс (Германия) – 1.03,7

6. Лу Жанмонно (Франция) – 1.08,2

7. Осеан Мишлон (Франция) – 1.16,6

8. Маркета Давидова (Чехия) – 1.20,7

9. Софи Шово (Франция) – 1.22,3

10. Гру Рандбю (Норвегия) – 1.36,0

Скорострельность

1. Ханна Оберг (Швеция) – 1.37,0 (3)

2. Александра Меркушина (Украина) – 1.39,9 (1)

3. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) – 1.42,6 (1)

4. Жюлия Симон (Франция) – 1.43,0 (4)

5. Каролине Кноттен (Норвегия) – 1.44,6 (5)

6. Эми Басерга (Швейцария) – 1.45,0 (1)...

37. Лу Жанмонно (Франция) – 2.02,0 (0)...

40. Эльвира Оберг (Швеция) – 2.03,3 (3)

41. Элла Халварссон (Швеция) – 2.03,5 (1)

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
logoКубок мира по биатлону
logoКонтиолахти
Элла Халварссон
Лу Жанмонно
logoсборная Словении жен
logoМаркета Давидова
Гру Рандбю
logoЭльвира Оберг
logoАнамария Лампич
logoсборная Чехии жен
logoсборная Швеции жен
logoсборная Франции жен
Софи Шово
logoсборная Германии жен
logoФранциска Пройс
Осеан Мишлон
logoсборная Норвегии жен
logoЖюстин Брезаз-Буше
logoКаролине Кноттен
logoЛиза Тереза Хаузер
logoсборная Швейцарии жен
Александра Меркушина
logoЭми Басерга
logoХанна Оберг
logoсборная Украины жен
logoЖюлия Симон
logoсборная Австрии жен
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