Кубок мира. Эльвира Оберг показала лучший лыжный ход в короткой индивидуальной гонке, Лампич проиграла 25 секунд, Брезаз-Буше – 44
Кубок мира по биатлону-2024/25
1-й этап
Контиолахти, Финляндия
Женщины
Короткая индивидуальная гонка
Лыжный ход
1. Эльвира Оберг (Швеция) – 30.36,1
2. Анамария Лампич (Словения) – 24,9
3. Жюстин Брезаз-Буше (Франция) – 44,3
4. Элла Халварссон (Швеция) – 51,7
5. Франциска Пройс (Германия) – 1.03,7
6. Лу Жанмонно (Франция) – 1.08,2
7. Осеан Мишлон (Франция) – 1.16,6
8. Маркета Давидова (Чехия) – 1.20,7
9. Софи Шово (Франция) – 1.22,3
10. Гру Рандбю (Норвегия) – 1.36,0
Скорострельность
1. Ханна Оберг (Швеция) – 1.37,0 (3)
2. Александра Меркушина (Украина) – 1.39,9 (1)
3. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) – 1.42,6 (1)
4. Жюлия Симон (Франция) – 1.43,0 (4)
5. Каролине Кноттен (Норвегия) – 1.44,6 (5)
6. Эми Басерга (Швейцария) – 1.45,0 (1)...
37. Лу Жанмонно (Франция) – 2.02,0 (0)...
40. Эльвира Оберг (Швеция) – 2.03,3 (3)
41. Элла Халварссон (Швеция) – 2.03,5 (1)
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