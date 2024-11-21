Серохвостов о нейтральном статусе: «Я соглашусь – видел, какая поддержка была спортсменам из России на Олимпиаде в Париже»

Биатлонист Серохвостов заявил, что согласился бы выступать в нейтральном статусе.

«Международным спортом интересуюсь: смотрю, слежу за новостями, за выступлениями наших спортсменов в тех видах, где это возможно. К примеру, в треке чемпионкой мира стала наша девочка [Яна Бурлакова], ее допустили в нейтральном статусе, и она выиграла.

Надеюсь, нас тоже допустят. Конечно, было бы супер отобраться на Олимпиаду и там выиграть медаль, но, скорее всего, там будет только два места, поэтому пока все довольно туманно и непонятно. Надеемся на лучшее.

Нейтральный статус? Если судить по Олимпиаде в Париже, то я соглашусь – видел, какая поддержка была нейтральным спортсменам из России. Я бы в любом случае согласился, потому что это крупный старт, и если туда разрешают ехать, то почему бы не воспользоваться этим шансом?» – сказал Даниил Серохвостов .