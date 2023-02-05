Майгуров о заявлении МОК: «То, что есть диалог, уже радует и обнадеживает. Наша команда находится в тонусе, чтобы в любой момент вернуться в международный календарь»

Президент Союза биатлонистов России ( ) заявил, что российские спортсмены готовы в любой момент вернуться на международные соревнования.

25 января Международный олимпийский комитет (МОК) заявил, что рассмотрит возможное возвращение российских и белорусских спортсменов на международные старты в нейтральном статусе при соблюдении строгих правил.

«То, что есть диалог, это уже радует и обнадеживает. Наша команда готовится и находится в тонусе, чтобы в любой момент вернуться в международный календарь.

Естественно, решение будет сразу по всем видам спорта, а не выборочно. У нас хорошие взаимоотношения с олимпийским комитетом и мы не теряем контакт с международной федерацией. Поэтому надеемся на лучшее.

В Международном союзе биатлонистов в основном представители Европы и Америки, большинство этих стран сегодня точно Россию не поддерживают.

Если взять другие виды спорта, где в федерациях и Азия, и Южная Америка, то там сто процентов другие настроения», – сказал Майгуров.

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