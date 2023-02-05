Майгуров о заявлении МОК: «То, что есть диалог, уже радует и обнадеживает. Наша команда находится в тонусе, чтобы в любой момент вернуться в международный календарь»

Теги Союз биатлонистов России МОК IBU Виктор Майгуров Биатлон

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров заявил, что российские спортсмены готовы в любой момент вернуться на международные соревнования.

25 января Международный олимпийский комитет (МОК) заявил, что рассмотрит возможное возвращение российских и белорусских спортсменов на международные старты в нейтральном статусе при соблюдении строгих правил.

«То, что есть диалог, это уже радует и обнадеживает. Наша команда готовится и находится в тонусе, чтобы в любой момент вернуться в международный календарь.

Естественно, решение будет сразу по всем видам спорта, а не выборочно. У нас хорошие взаимоотношения с олимпийским комитетом и мы не теряем контакт с международной федерацией. Поэтому надеемся на лучшее.

В Международном союзе биатлонистов в основном представители Европы и Америки, большинство этих стран сегодня точно Россию не поддерживают.

Если взять другие виды спорта, где в федерациях и Азия, и Южная Америка, то там сто процентов другие настроения», – сказал Майгуров.

МОК разъяснил ситуацию с Россией по пунктам: кого допустят, будут ли бойкоты и что с допинг-контролем?

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2 комментария

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maripous
Под российским флагом и без всяких политических условий.
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Alestern
Вернуться в международный календарь, но со своей символикой… Или он что то другое имел ввиду? ).
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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