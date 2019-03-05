Александр Жулин: «У нас президент с 2000 года, и внешней политикой я очень доволен. Я прожил при Брежневе и Ельцине, мне есть с чем сравнить»

Российский тренер прокомментировал протесты в Беларуси, которые начались после выборов президента.

«Ситуация вначале была ужасающая! Избивали людей на улице! Потом, как я понимаю, все немного развернулось.

А включив голову, я проанализировал все происходящее. И у меня ощущение, что и для России, и для Беларуси было бы лучше, если Лукашенко останется. Он бы поменял свое поведение в сторону цивилизованных форм. А то явно прослеживается путь Украины.

Мне бы не хотелось, чтоб Беларусь повторила тот же путь! А потом бы превратилась в некий винтик, управляемый Западом.

У нас тоже президент с 2000 года, и внешней политикой я очень доволен! Да, внутри есть что подправить, есть кому денег доплатить, пенсии те же. Но в целом я доволен стабильностью, которая сейчас есть в России.

Я прожил и при Брежневе, Андропове, Ельцине! Мне есть с чем сравнить», – сказал Жулин.

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