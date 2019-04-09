Домрачева о Беларуси: «Многое удалось во многих сферах. Это достижение всего населения и руководства страны»

Четырехкратная олимпийская чемпионка поделилась мнением о жизни в Беларуси.

Сегодня в Беларуси проходят выборы президента страны.

«Мы живем в прекрасной, красивой стране, которую населяют замечательные талантливые люди, которые любят свою страну, заботятся о ней.

И действительно на сегодняшний день я считаю, что очень многого удалось добиться не только в спорте, но и во многих жизненных сферах, областях. Конечно, это достижение всего населения, достижение руководства страны.

Я думаю, что нам не стоит, конечно, останавливаться на достигнутом. Нам нужно развиваться и смотреть вперед. И идти к своим достижениям спокойным, мирным, хорошим путем», – сказала Домрачева.