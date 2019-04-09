Станислав Поздняков: «Решения набсовета РУСАДА о недоверии Ганусу и нецелесообразности его пребывания в должности выглядят однозначно»

Глава Олимпийского комитета России ( ) Станислав Поздняков прокомментировал решение наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) рекомендовать учредителям организации рассмотреть вопрос увольнения Юрия Гануса.

«Набсовет озвучил сегодня свои рекомендации Общему собранию учредителей по итогам обсуждения результатов аудита финансово-хозяйственной деятельности РУСАДА.

Мы согласуем в ближайшее время с коллегами из Паралимпийского комитета России (ПКР) дату проведения нашего совместного заседания, на котором будет принято итоговое решение в соответствии с Уставом РУСАДА.

На данный момент могу сказать, что, к глубокому сожалению, наши опасения подтвердились.

Члены наблюдательного совета, а это независимый орган, в состав которого входят специалисты, большинство которых рекомендованы и одобрены со стороны WADA, пришли к выводу, что допущенные руководством РУСАДА нарушения носят очень серьезный характер.

И сегодняшние решения набсовета, принятые практически единогласно, о недоверии генеральному директору РУСАДА Юрию Ганусу и нецелесообразности его дальнейшего пребывания в этой должности выглядят однозначно», – сказал Поздняков.

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