5 августа наблюдательный совет РУСАДА обсудит аудит, выявивший нарушения в деятельности руководства организации

5 августа наблюдательны совет Российского антидопингового агентства (РУСАДА) проведет заседание, на котором обсудит итоги аудита организации.

Аудит, инициированный Олимпийским комитетом России ( ), обнаружил нарушения в деятельности руководства РУСАДА. Агентство в свою очередь выпустило разбор аудита на 69 страницах, где опровергло обвинения в растратах и других нарушениях.

В начале июля в телеграм-канале «Постправда» появилась запись о том, что глава РУСАДА Юрий Ганус подозревается в коррупции и злоупотреблении служебным положением. Ганус опроверг эти обвинения.

В наблюдательный совет РУСАДА входят семь человек во главе с управляющим партнером компании Ernst & Young Александром Ивлевым.

Заседание набсовета пройдет в формате видеоконференции. Орган сделает выводы насчет нарушений и примет решения о дальнейших действиях.

На босса РУСАДА Юрия Гануса давят свои же: нашли растраты (11 млн на такси, 270 тысяч на английский) и сомнительную дружбу в соцсетях