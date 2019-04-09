Михаил Шашилов: «Спортсмены должны тренироваться много. Сталевары и хирурги работают по 8 часов – никто не капризничает»

Старший тренер женской сборной России по биатлону рассказал о своих методах работы со спортсменами.

–– Многие тренеры сравнивают вас по подходу с Пихлером: большие нагрузки, жесткая дисциплина. Сотни километров на велосипеде – это ваш подход?

– Надо смотреть на спортсмена: один может сегодня проехать 100 км, другой нет. Но какие-то рекорды надо ставить каждый день. Помните, как у Барона Мюнхгаузена: с утра – подвиг, вынь да положь.

Сравнение с Пихлером для меня комплимент, спасибо. Он принес много нового, пускай некоторые спортсменки на него обижались. Мы с ним часто общались, и я многое почерпнул. Дело не столько в упражнениях – сами средства (речь о роллерах, велосипеде, кроссах – Sports.ru) в этом смысле на втором плане: я использую то же самое, что и весь мир, в том числе лыжники.

В нашем случае важнее стратегия: Пихлер нагружал команду с пониманием, что надо биться на Кубке мира от начала до конца сезона, а не довольствоваться просто нахождением в сборной. Кайф не в этом, а в том, чтобы подняться на пьедестал. А чтобы подняться, нужно сделать много жесткой работы – в этом Пихлер впереди всей планеты.

Для меня, как и для него, нормально, когда тренировка длится 3-4 часа. А силовая – 1,5-2 часа. Спортсмены должны работать много; сталевары и хирурги работают по 8 часов, а то и дольше. И у них все то же самое: нервы, жара, пот, кровь – никто не капризничает

– Нынешнее поколение готово нормально воспринять этот подход?

– Если не готово, то нам не по пути. Но вообще, думаю, девочки все прекрасно понимают.

Логика простая. Мы должны идти стратегически: ориентироваться на Олимпиаду-2022 и будущее в целом. Чтобы выглядеть хорошо на Олимпиаде и в перспективе, мы обязаны заложить огромнейшую базу в ближайший год. Чтобы ее заложить, нужно исключить в этом сезоне любые подводки и форсажи – иначе выступать хорошо в олимпийский сезон будет нереально.

То есть задача – заложить базу, хотя бы ключевым людям. Тогда через год они будут понимать, что им надо усовершенствовать, чтобы выйти на Олимпиаду в форме – неважно, с Шашиловым или уже без. На этом трамплине они смогут развиваться уже точечно. Вот мой план – не знаю, совпадет ли он с видением руководства.

– Года для этой базы хватит?

– Надо попробовать. Я знаю этих девочек давно, с тех пор, когда они были еще детьми. Кто-то где-то шел по ощущениям, заблуждался, не понимал. Думаю, сейчас понимание у всех есть, – сказал Шашилов.

Интервью Михаила Шашилова – нового тренера биатлонисток: его называют русским Пихлером, а он цитирует барона Мюнхгаузена