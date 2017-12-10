Юрий Ганус: «Я пришел в РУСАДА не гламурить, моя миссия – борьба за чистый спорт. Поэтому не покину агентство»

Генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус заявил, что не собирается покидать свой пост после аудиторского отчета, проведенного в организации по заказу Олимпийского комитета России ( ).

«Это информационное поле, которое идет вокруг нас по поводу якобы коррупции, – люди даже не понимают, что мы выполняем… лично для меня это миссия. Как я могу там что-то воровать? Это первое.

Второе: те, кто проводил проверку, это люди, которые просто не погрузились в суть вопроса. У нас же денег на счетах нет. Деньги в казначействе. Поэтому для того, чтобы фактически списывать деньги, мы должны представлять указанные услуги. Когда люди предъявили мне, что я мог вывести 110 миллионов рублей, то это опять-таки люди, которые до конца не понимают процессы, которые у нас происходят.

Меня поразило на самом деле, когда учредители поставили под сомнение честность… Вы знаете, это меня больше всего зацепило.

Учредители РУСАДА – Олимпийский и Паралимпийский комитеты России. Задело именно то, что люди не доверяют. А страна может гордиться РУСАДА, потому что у нас замечательная команда. И когда я прочел этот памфлет так называемый, я был, честно говоря, зол, а, с другой стороны, это 90-е годы просто.

Хотят меня выдавить. На самом деле они хотят перегрузить РУСАДА. Им не нравится то РУСАДА, которое сейчас. Мы принципиальны, мы работаем в соответствии со стандартами. Мы не пытаемся быть псевдолояльными.

Я не хочу мазать наш спорт. И поэтому сейчас критически важен посыл. Вот сейчас он, знаете, как выглядит? Сейчас бьют нас, РУСАДА, которое выступает за чистый спорт. То есть однозначно не посыл борьбы за чистый спорт.

Для того чтобы это все фактически прошло бесконфликтно, я должен сам оставить этот пост. И эти призывы типа я должен покинуть его… Во-первых, я сюда пришел, повторюсь, не гламурить. Для меня это миссия. На самом деле это борьба за чистый спорт. Поэтому я его покидать его не буду. И фактически все может перезагрузиться спокойным образом только тогда, если меня не будут убирать таким образом – выборами и всем остальным», – сказал Ганус.

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